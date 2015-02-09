Twitter відмовився блокувати акаунти за запитами від Росії - ЗМІ

При цьому в цілому за 2014 рік в компанію надійшло 89 запитів від Роскомнагляду і два судових ордера, повідомляє Апостроф.

У компанії відзначили, що відмовилися блокувати за запитом російської влади деякі акаунти, які критикують уряд РФ і приховувати інформацію про мирні акції в Україні.

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Крім того, Twitter отримав від російської влади 108 запитів відомостей про ті, або інші акаунти, при цьому жоден з них не був задоволений.