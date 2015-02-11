США проти перекроювання Європи "під дулом пістолета" - Псакі

Псакі підкреслила відданість Сполучених Штатів дипломатичному вирішенню конфлікту, проте підкреслила необхідність того, щоб Росія і проросійські сепаратисти виконували умови мінських угод, повідомляє Голос Америки.

Вона також нагадала про недавню заяву президента Барака Обами, який заявив про неприпустимість перекроювання європейських кордонів «під дулом пістолета».

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Псакі також підтвердила, що США не прийняли рішення про постачання зброї Україні. Однак вона закликала не використовувати термін «летальні озброєння»: оскільки українські війська захищають свою землю, цю зброю слід називати «оборонним озброєнням».

Коментуючи візит президента РФ Володимира Путіна в Єгипет і його переговорах на ядерну тематику, Псакі зазначила, що Держдепартамент США підтримує переговори в рамках правил, встановлених МАГАТЕ.