Масове ДТП у Південній Кореї: розбиті більше 60 автомобілів, десятки постраждалих (фото)
08:40, 11 лютого 2015Світ
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У Південній Кореї біля міжнародного аеропорту Інчхон сталося ДТП за участю понад 60 транспортних засобів, включаючи шкільний автобус.
За попередніми даними у зіткненні постраждали щонайменше 28 осіб. Про загиблих поки не повідомляється. На місці події працюють рятувальники, передає Росбалт за інформацією агентства "Ренхап".
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У районі інциденту в даний час стоїть туман, який і міг стати причиною аварії.
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