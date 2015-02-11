Масове ДТП у Південній Кореї: розбиті більше 60 автомобілів, десятки постраждалих (фото)

За попередніми даними у зіткненні постраждали щонайменше 28 осіб. Про загиблих поки не повідомляється. На місці події працюють рятувальники, передає Росбалт за інформацією агентства "Ренхап".

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У районі інциденту в даний час стоїть туман, який і міг стати причиною аварії.