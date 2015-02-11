Газета USA Today опублікувала карту України без Криму (фото)
12:40, 11 лютого 2015Світ
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Газета USA Today опублікувала на першій сторінці випуску від 10 лютого карту України без анексованого Росією Криму.
Газета USA Today опублікувала карту України без Криму / usatoday.com
В даний час неясно, опублікований такий варіант карти України помилково, чи свідомо за рішенням редакції. Прес-секретар USA Today на це питання не відповів, передає Lenta.ru з посиланням на журнал Foreign Policy.
Між тим, основні конкуренти USA Today - Wall Street Journal і New York Times - публікують карту України з Кримом.
USA Today - провідна американська газета за середнім щоденним тиражем (з урахуванням інтернет-читачів).
Однак головні конкуренти видання публікують карту України з півостровом / usatoday.com
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