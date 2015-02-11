Газета USA Today опублікувала карту України без Криму (фото)

В даний час неясно, опублікований такий варіант карти України помилково, чи свідомо за рішенням редакції. Прес-секретар USA Today на це питання не відповів, передає Lenta.ru з посиланням на журнал Foreign Policy.

Між тим, основні конкуренти USA Today - Wall Street Journal і New York Times - публікують карту України з Кримом.

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