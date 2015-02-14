Сьєрра-Леоне: гроші на боротьбу з Еболою могли вкрасти



У заяві генерального аудитора говориться, що міністерство охорони здоров`я і національний центр з протидії Еболі проявили повну зневагу до закону, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Ці установи, говориться в заяві, не представили жодних документів, які підтверджують укладання контрактів на покупку машин швидкої допомоги та будівництво центру допомоги хворим.

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У доповіді аудитора відзначається також, що посадові особи в поліції і депутати парламенту отримували незаконні виплати. Уряд поки ніяк не відреагувало на цю доповідь.