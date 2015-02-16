В Афінах мітингували близько 18 тисяч осіб (фоторепортаж)
08:39, 16 лютого 2015Світ
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Десятки тисяч людей вийшли на мітинг на центральну площу Афін перед призначеним на понеділок засідання Єврогрупи.
REUTERS
Активісти висловлювали підтримку лінії нового уряду щодо припинення заходів жорсткої економії в Греції та перегляду її боргу ЄС, повідомляє Бі-бі-сі.
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