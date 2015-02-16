В Афінах мітингували близько 18 тисяч осіб (фоторепортаж)

Активісти висловлювали підтримку лінії нового уряду щодо припинення заходів жорсткої економії в Греції та перегляду її боргу ЄС, повідомляє Бі-бі-сі.

Читайте такожDer Spiegel: Греки образили ЄвропуБлизько двох тисяч людей вийшли на вулиці Парижа з подібними гаслами , проте європейські ЗМІ стверджують, що в цілому в ЄС ідея перегляду боргу Греції не користується великою популярністю.