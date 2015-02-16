Євреї Данії відмовилися покидати країну за призовом Нетаньяху
17:58, 16 лютого 2015Світ
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Представник єврейської громади Данії відкинув заклик прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху, який рекомендував всім євреям, які живуть в Європі, переїхати до Ізраїлю.
REUTERS
Пропозиція прозвучала після чергових нападів, що сталися у Данії та Франції. У Данії був здійснений напад на синагогу, передає Бі-бі-сі.
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У регіоні Ельзас на сході Франції були спаплюжені близько 300 єврейських могил.
Раніше прем'єр-міністр Франції Мануель Вальс звернувся до євреїв, які живуть в країні із закликом не емігрувати.
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