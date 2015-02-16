Євреї Данії відмовилися покидати країну за призовом Нетаньяху

Пропозиція прозвучала після чергових нападів, що сталися у Данії та Франції. У Данії був здійснений напад на синагогу, передає Бі-бі-сі.

Читайте такожНетаньяху закликав європейських євреїв виїхати до Ізраїлю

У регіоні Ельзас на сході Франції були спаплюжені близько 300 єврейських могил.

Раніше прем'єр-міністр Франції Мануель Вальс звернувся до євреїв, які живуть в країні із закликом не емігрувати.