Датська поліція застрелила підозрюваного у нападах

Даних про особу вбитого поки немає, передає Бі-бі-сі. Інцидент стався в переважно іммігрантському районі Норребро. Стражі порядку з'явилися на підозрілу квартиру і стали чекати на повернення господаря. Побачивши поліцейських, він дістав зброю і почав стріляти.

Читайте такожУ Данії невідомі відкрили вогонь у синагозі: троє поранених

Нагадаємо, в суботу в Копенгагені невідомий з інтервалом у кілька годин відкрив вогонь по культурному центру, в якому проходили дебати про богохульство і свободу самовираження, і місцевій синагозі. В результаті 2 людини загинули і п'ятеро поранені.

Нападнику вдалося втекти. Судячи за свідченнями, не можна виключити, що в обох випадках діяв один і той же чоловік.