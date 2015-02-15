Датська поліція застрелила підозрюваного у нападах
09:53, 15 лютого 2015Світ
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Підозрілий чоловік відкрив вогонь по правоохоронцях, які намагалися затримати його неподалік від місця двох озброєних нападів, що сталися в Копенгагені в суботу.
REUTERS
Даних про особу вбитого поки немає, передає Бі-бі-сі. Інцидент стався в переважно іммігрантському районі Норребро. Стражі порядку з'явилися на підозрілу квартиру і стали чекати на повернення господаря. Побачивши поліцейських, він дістав зброю і почав стріляти.
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Нагадаємо, в суботу в Копенгагені невідомий з інтервалом у кілька годин відкрив вогонь по культурному центру, в якому проходили дебати про богохульство і свободу самовираження, і місцевій синагозі. В результаті 2 людини загинули і п'ятеро поранені.
Нападнику вдалося втекти. Судячи за свідченнями, не можна виключити, що в обох випадках діяв один і той же чоловік.
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