Вандали пошкодили сотні могил на єврейському кладовищі у Франції

Як передає ТАСС, інцидент стався в містечку Сар-Юньон неподалік Страсбурга.

”Я категорично засуджую цей одіозний акт”, - заявив міністр внутрішніх справ Бернар Казнєв. Він назвав дії зловмисників, ”черговим замахом на цінності Республіки” і зазначив, що влада вже почала розслідування.

Вдень глава французького МВС побував у Копенгагені, де напередодні терористи скоїли два напади, в тому числі на синагогу. У Парижі висловили співчуття народу і владі Данії. Експерти зазначають, що напади мали той само почерк, що й теракти, скоєні у французькій столиці на початку січня проти сатиричної газети Charlie Hebdo і кошерного магазину.

Читайте такожУ Севастополі осквернили пам'ятник Жертвам голокосту

”Це просто немислимо. Я глибоко шокований подією”, - заявив мер Сар-Юньона Марк Сіні.

Він повідомив, що ”сплюндровано як мінімум половину” з близько 400 могил на місцевому єврейському цвинтарі.