Прем'єри Франції та Данії закликали євреїв не емігрувати

Вальс сьогодні висловив жаль у зв’язку з позицією Нетаньяху і заявив, що французькі євреї повинні жити у Франції, повідомляє Радіо Свобода.

Відреагувала на заклик ізраїльського прем’єра і голова уряду Данії Гелле Торнінг-Шмідт. Вона заявила, що данські євреї повинні жити в Данії, і влада країни зробить все можливе для гарантування безпеки єврейської спільноти.

Нетаньяху напередодні заявив, що антисемітизм і напади на євреїв в Європі стаються все частіше. За його словами, саме Ізраїль може гарантувати їм безпеку.

Читайте такожВандали пошкодили сотні могил на єврейському кладовищі у ФранціїПрем’єр-міністр Ізраїлю висловлював свою позицію і раніше – у зв’язку з нападом екстремістів в січні в Парижі на супермаркет кошерних продуктів і сатиричний журнал. Подібні напади 14 лютого сталися і в Данії.

Французькі ЗМІ повідомили про пошкодження вандалами на минулих вихідних сотень могил на одному з єврейських кладовищ на сході Франції. За повідомленням, близько 200 могильних каменів були повалені, а пам’ятник жертвам Голокосту – ушкоджений.

Єврейська спільнота у Франції налічує близько 500 тисяч людей. Минулого року більше ніж сім тисяч євреїв емігрували з Франції до Ізраїлю.