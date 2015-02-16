Джихадисти, Charlie Hebdo та Путін: у Німеччині два мільйони "блазнів" вийшли на карнавал (фоторепортаж)

Головні карнавальні процесії в Німеччині пройшли містами федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія в "шалений понеділок", 16 лютого. У Кельні й Дюссельдорфі традиційні сатиричні візки з різноманітними фігурами супроводжували понад два мільйони перевдягнених "блазнів", передає Deutsche Welle з посиланням на інформагенцію epd.

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Цьогоріч у карнавальних процесіях з'явилися інсталяції, присвячені агресивній політиці Володимира Путіна. У Кельні російського президента зобразили у вигляді робота-танка "Путінатор", який їде по Чечні, Молдові, Грузії та Україні. У Дюссельдорфі Путін з'явився в образі культуриста з непропорційними біцепсами: біцепс із написом "економіка" зовсім зсохся, а другий - "військо" - роздувся. Не оминули учасники карнавалу й роль Анґели Меркель у врегулюванні конфлікту в Україні: Дюссельдорфом провезли інсталяцію, в якій Меркель - "голуб миру" - намагається зупинити ракету із написом "Війна в Україні".

У Кельні карнавальний маршрут розтягнувся на сім кілометрів. Інсталяцію, присвячену французькому сатиричному журналу Charlie Hebdo, який зазнав терористичної атаки, організатори вирішили не виводити на процесію. Замість неї їхала сіра конструкція з написом "Ось те, що залишилося! Іскриста сірість!"

Від ідеї висміювання фанатиків-ісламістів не відмовилися в Дюссельдорфі. На одній із інсталяцій журналіст із відтятою головою тікає від ісламіста із шаблею, а напис проголошує: "Сатиру вбити не можна!", передає інформагенція dpa.