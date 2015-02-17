У США потяг з нафтою зійшов з рейок і загорівся (фото, відео)

Про це повідомляє РИА Новости Украина з посиланням на NYDaily.

За даними видання, кілька цистерн з нафтою впали в річку Канова на південний схід від столиці штату Чарлстона. Вогонь з поїзда, який спалахнув, перекинувся на один з житлових будинків.

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Місцева влада евакуювала людей, які проживають поблизу.

За даними представника управління громадської безпеки Західної Віргінії Лоуренса Мессіни, нафта з вагонів, які перекинулися, зараз стікає в річку.