У США потяг з нафтою зійшов з рейок і загорівся (фото, відео)
04:13, 17 лютого 2015Світ
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Потяг з нафтою зійшов з рейок в Західній Віргінії на південному сході США і загорівся
REUTERS
Про це повідомляє РИА Новости Украина з посиланням на NYDaily.
За даними видання, кілька цистерн з нафтою впали в річку Канова на південний схід від столиці штату Чарлстона. Вогонь з поїзда, який спалахнув, перекинувся на один з житлових будинків.
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Місцева влада евакуювала людей, які проживають поблизу.
За даними представника управління громадської безпеки Західної Віргінії Лоуренса Мессіни, нафта з вагонів, які перекинулися, зараз стікає в річку.
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