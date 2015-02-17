Міністр закордонних справ Австралії описала Путіна смайлом

Виявилося, серед іншого, що з російським президентом Володимиром Путіним у глави МЗС асоціюється червоне "гнівне обличчя", а відносини своєї країни з Китаєм і США вона охарактеризувала вкрай схвальними іконками, передає Бі-бі-сі.

Взаємодія Канберри з Джакартою, в останні роки носила натягнутий характер у зв'язку з низкою скандалів з мігрантами, була описана міністром сонно-похиленим смайликом із закритими очима.

При цьому Бішоп "двома руками" підтримала ЛГБТ-шлюби і зобразила "poker face" при відповіді на питання, чи не мріє вона зайняти крісло прем'єра.

Читайте такожПогроза на адресу Путіна визнана словом року в АвстраліїЗ'ясувалося також, що глава МЗС любить бігати і танцювати. З домашніх тварин Бішоп віддає перевагу котам, в той час як себе асоціює з мавпою.

Прем'єр-міністр Австралії Тоні Ебботт, на думку глави МЗС, є "людиною на бігу".