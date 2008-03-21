У новому арабському місті збудують 50 мечетей

У новому місті Al Wasl, яке будує в Саудівській Аравії компанія Limitless – підрозділ Dubai World, буде 50 мечетей і вісім торгових центрів, пише Лента.ру з посиланням на Gulfnews.

Проект вартістю 12 мільярдів доларів був заявлений в жовтні минулого року. Міні-місто розкинеться на ділянці площею 1411 гектарів. У ньому буде 55 тисяч будинків, де оселяться 200 тисяч жителів.

Крім житла в місті будуть офісні центри, кілька готелів, університет, медичні та навчальні заклади, що забезпечить 20 тисяч робочих місць. Також у місті розміститься зелена зона - 300 гектарів.

"Al Wasl - це приклад збалансованого проекту, де інноваційні девелоперські рішення ухвалюються з урахуванням культури арабського світу", - заявив виконавчий директор компанії Limitless Саїд Ахмад Саїд (Saeed Ahmad Saeed).

Al Wasl – перший з кількох проектів, запланованих Limitless в Саудівській Аравії, де дефіцит житла оцінюється в 50 тисяч нових будинків щороку. Роботи з будівництва міста почнуться у середині цього року і триватимуть сім років.