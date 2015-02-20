ОБСЄ: Безперервне порушення режиму припинення вогню може призвести до неконтрольованого насильства

В Організації з безпеки та співробітництва в Європі вважають, що Україна переживає критичний момент, а безперервне порушення режиму припинення вогню може призвести до неконтрольованого насильства.

Як повідомляє прес-служба ОБСЄ, 19 лютого міністр закордонних справ головуючої в цій організації Сербії Івіца Дачіч зустрівся із спеціальним представником ОБСЄ у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі Хайді Тальявіні, головою Спеціальної моніторингової місії Ертугулем Апаканом та головою спостережної місії ОБСЄ на російських прикордонних пунктах пропуску "Гукове" і "Донецьк" Полем Пікаром.

Співрозмовники поінформували Дачіча про свою діяльність і проблеми, з якими вони стикаються при виконанні своєї роботи.

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Обговорючи розвиток подій на сході Україні, вони знову підтвердили, що єдиним шляхом є мирне вирішення конфікту і що це залежить від повної імплементації усіма сторонами Мінських домовленостей від 12 лютого.

"Це є критичним моментом для України. Я занепокоєний, що безперервне порушення режиму припинення вогню, про що повідомляє Спеціальна моніторингова місія, може призвести до неконтрольованого насильства. Тому я знову наполегливо закликаю негайно припинити будь-яку діяльність, яка може поставити під небезпеку вікно можливостей, яке з'явилося 12 лютого під час переговорів у Мінську заради миру", - наголосив Дачіч.

Разом з тим, він зазначив, що всі сторони відповідно до Мінських домовленостей мають нести відповідальність за дотримання режиму припинення вогню - особливо щодо жителів уражених територій - як базису для реалізації наступних кроків, передбачених мирними домовленостями.

"Єдиним шляхом просування є імплементація Мінських протоколу і меморандуму від вересня 2014 року та мирне вирішення конфлікту в Україні", - наголосив Дачіч.