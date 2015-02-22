У ПАР загорілася шахта з видобутку золота: 199 шахтарів пропали безвісти

Шахта з видобутку золота загорілася в ПАР, безвісти пропали 199 гірників. Про це повідомляє в неділю, 22 лютого, Lenta.ru з посиланням на Reuters.

Інцидент стався під час технічних робіт на шахті компанії Harmony Gold, що розташована в 75 кілометрах від Йоханнесбурга. Вогонь спалахнув на глибині 2,3 тисячі метрів.

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У момент загоряння в шахті перебувало 486 робітників. 287 осіб вдалося відвести до укриття, наразі 280 з них підняті на поверхню, повідомили в прес-службі Harmony Gold. Доля решти шахтарів встановлюється.

Це не перший інцидент на цій шахті. В лютому 2014 року в результаті пожежі в забої загинули вісім гірників.