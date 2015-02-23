У Голлівуді почалася церемонія вручення "Оскара"
03:30, 23 лютого 2015Світ
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У Голлівуді в театрі "Dolby" починається вручення кінопремії "Оскар-2015"
REUTERS
Вести церемонію запросили Ніла Патріка Харріса, американського актора, співака і ілюзіоніста, повідомляє РИА Новости Україна.
Лідерами за кількістю номінацій стали фільми "Готель "Гранд Будапешт" Уеса Андерсона і "Бердмен" Алехандро Гонсалеса Ін'яриту. У кожного з фільмів за 9 номінацій
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У номінації "Найкращий фільм іноземною мовою" був поставлений новий рекорд - заявки подали 83 країни. Україну в цій категорії представляла стрічка Олеся Саніна "Поводир", але фільм не потрапив у шорт-лист.
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