У Голлівуді почалася церемонія вручення "Оскара"

Вести церемонію запросили Ніла Патріка Харріса, американського актора, співака і ілюзіоніста, повідомляє РИА Новости Україна.

Лідерами за кількістю номінацій стали фільми "Готель "Гранд Будапешт" Уеса Андерсона і "Бердмен" Алехандро Гонсалеса Ін'яриту. У кожного з фільмів за 9 номінацій

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У номінації "Найкращий фільм іноземною мовою" був поставлений новий рекорд - заявки подали 83 країни. Україну в цій категорії представляла стрічка Олеся Саніна "Поводир", але фільм не потрапив у шорт-лист.