"Оскар" за кращу чоловічу роль другого плану отримав Джей Кей Сіммонс

Актор, який раніше удостоєний в аналогічній категорії "Золотого глобуса", BAFTA і безлічі інших нагород, подякував за нагороду свії сім'ї і закликав всіх глядачів не забувати своїх батьків, передає РИА Новости.

На звання "кращого актора другого плану" у цьому році крім Сіммонса претендували Роберт Дювалл ("Суддя"), Ітан Хоук ("Отроцтво"), Едвард Нортон ("Бердмэн") і Марк Руффало ("Мисливець на лисиць").

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Головна щорічна національна кінопремія США "Оскар" присуджується Американською академією кінематографічних мистецтв і наук в 24 номінаціях.

Переможці отримують статуетку у вигляді фігури лицаря, який тримає перед собою меч і стоїть на котушці з кіноплівкою, п'ять спиць якої символізують п'ять перших гільдій академії: акторів, режисерів, продюсерів, кінотехніків і сценаристів.