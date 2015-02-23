Оскар-2015: Статуетки за кращі грим і костюми отримав фільм "Готель "Гранд Будапешт"
05:08, 23 лютого 2015Світ
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"Оскар" в номінації "Кращий грим і зачіски" і "Кращі костюми" отримав фільм "Готель "Гранд Будапешт".
Статуетки за кращі грим і костюми отримав фільм "Готель "Гранд Будапешт" / good-sovets.ru
За нагороду в номінації "Кращий грим і зачіски" також боролися фільми "Мисливець на лисиць" і "Вартові Галактики"..
Претендентами на премію за костюми були картини "Уроджена вада", "Малефsсента", "Вільям Тернер", "Чим далі в ліс..."
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