Оскар-2015: Статуетки за кращі грим і костюми отримав фільм "Готель "Гранд Будапешт"

За нагороду в номінації "Кращий грим і зачіски" також боролися фільми "Мисливець на лисиць" і "Вартові Галактики"..

Претендентами на премію за костюми були картини "Уроджена вада", "Малефsсента", "Вільям Тернер", "Чим далі в ліс..."

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