Для військової співпраці між Україною та Польщею немає перешкод – Копач

Про це заявила прем’єр-міністр Польщі Ева Копач під час прес-конференції у Варшаві, передає Радіо Свобода.

"Нічого не стоїть на перешкоді, щоб оборонна промисловість України та Польщі тісно між собою співпрацювали", – сказала Копач.

Польський прем’єр вважає результати мінських домовленостей "дуже крихкими".

"На останньому засіданні Ради Європи я була однією з небагатьох, хто закликав до того, щоб Єврокомісія підготувала економічні санкції на випадок, якщо домовленості не будуть реалізовані", – зазначила Ева Копач.

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За її словами, Москва прагне ослабити єдність Євросоюзу. Копач нагадала, що кілька днів тому Росія заборонила імпорт польських сирів та сирних виробів. Разом з тим, каже польський прем’єр, у Москві планують скасувати ембарго на постачання сільськосгосподарської продукції з деяких держав ЄС. "Підморгування до інших європейських країн спричиняє роз’єднання Євросоюзу у цій сфері", – наголосила Ева Копач.

12 лютого лідери України, Франції, Німеччини та Росії домовились про припинення вогню на Донбасі від 15 лютого, однак обстріли на Донбасі не припиняються.