Норвегія проведе реструктуризацію армії через російську агресію

Про це заявила міністр оборони Норвегії Іне Еріксен Сорейде під час візиту до Великої Британії, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на The Guardian.

"Протягом перших двох місяців цього року ми спострегіали певне збільшення активності (російських військових літаків – ред.) в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Ми бачимо, що вони літають довше, використовують більшу кількість різновидів літаків і їхні моделі поведінки незвичні" - сказала вона.

"Вони не порушували наш повітряний простір і наша ситуація не така як на Балтиці. Там їх активність в три рази вища ніж звичайно" - додала міністр.

Крім того, Сорейде зазначила, що Норвегія посилює військову співпрацю з Естонією, Латвією і Литвою.

Читайте такожПорошенко: агресія Росії проти України почалася ще зі зриву підписання Угоди про асоціацію з ЄС"Вони (росіяни – ред..), можливо, дають зрозуміти балтійським країнам, що навіть незважаючи на те, що вони є членами НАТО, це їх сфера впливу", - заявила міністр.

Крім того, Сорейде повідомила, що Норвегія "абсолютно" готова розширити навчання українських військових, і дала прогноз, що країни-члени НАТО будуть наслідувати приклад Великої Британії.