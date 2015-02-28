Пєсков: Розслідування повинно прояснити роль супутниці Нємцова
05:25, 28 лютого 2015Світ
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Розслідування вбивства політика Бориса Нємцова в центрі Москви має прояснити роль дівчини, яка супроводжувала його в момент злочину
Розслідування повинно прояснити роль супутниці Нємцова / vesti.ru
Про це заявив прес-секретар глави держави Дмитро Пєсков в інтерв'ю RT, пише РИА Новости.
"Ми знаємо, що він був з дівчиною, ми будемо чекати результатів розслідування офіційних органів, щоб прояснити роль цієї дівчини", - сказав він.
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