Пєсков: Розслідування повинно прояснити роль супутниці Нємцова

05:25, 28 лютого 2015
Світ
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Розслідування вбивства політика Бориса Нємцова в центрі Москви має прояснити роль дівчини, яка супроводжувала його в момент злочину

Песков / vesti.ru

Про це заявив прес-секретар глави держави Дмитро Пєсков в інтерв'ю RT, пише РИА Новости.

"Ми знаємо, що він був з дівчиною, ми будемо чекати результатів розслідування офіційних органів, щоб прояснити роль цієї дівчини", - сказав він.

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