США передають Україні тільки застарілу і неповну інформацію із супутників - The Wall Street Journal

20:39, 28 лютого 2015
Світ
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Інформація передається Україні з затримкою не менше ніж на 24 години, тому часто вона не несе практичної допомоги  військовим.

США / flickr.com/photos/jeepersmedia

Супутникові знімки, які США передають українським властям для боротьби з проросійськими бойовиками, попередньо проходять обробку з метою погіршення зображення.

Як пише Wall Street Journal, це робиться з метою уникнути провокації Росії, а також передати в її руки секрети США, передає Українська правда.

Як зазначає видання, Білий дім минулого року погодився надати Україні супутникові фотографії. Однак ці фотографії подаються в гіршій роздільній здатності, що знижує їх цінність для української армії. Також на цих фотографіях зафарбовується територія РФ, що не дозволяє оцінити військову загрозу на прикордонних територіях.

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Більше того - ця інформація передається Україні з затримкою не менше ніж 24 години, а тому часто вона не несе практичної допомоги  військовим.

Таке обмеження пов'язане з побоюванням провокування РФ на посилення агресії. Однак, як зазначає видання, така практика критикується членами Конгресу. "Від такої інформації дійсно дуже мало користі. В питаннях національної оборони кожна година має величезне значення",- зазначає конгресмен Ренді Форбс.

Також видання коментує проблеми з виділенням Україні летального зброї. За даними видання, країни НАТО домовилися про консенсусне рішення для такого кроку. Це рішення вкрай ускладнює організацію таких поставок.

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