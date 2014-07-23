Посол США опублікував супутникові фото центру підготовки терористів в РФ
15:12, 23 липня 2014Політика
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Посол США в Україні Джеффрі Пайєтт опублікував супутникові знімки центру підготовки терористів на території російської Федерації.
Леагерь терористів на території Росії / twitter.com/GeoffPyatt
«Ось знімки російського центру підготовки для сепаратистів поблизу кордону з Україною», -пише Пайєтт у своєму Twitter.
від знімки #російського центру підготовки для сепаратистів поблизу кордону з #Україною. #MH17pic.twitter.com/VAdx9jg4zV
- Geoffrey Pyatt (@GeoffPyatt) Липня 23, 2014
Нагадаємо, сьогодні прем'єр України Арсеній Яценюк заявив, що Росія безпосередньо причетна до фінансування тероризму на території України.
Представники України також неодноразово акцентували увагу на тому, що Росія проводить підготовку бойовиків на тренувальних баз на території РФ.
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