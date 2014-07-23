Посол США опублікував супутникові фото центру підготовки терористів в РФ

15:12, 23 липня 2014
Політика
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Посол США в Україні Джеффрі Пайєтт опублікував супутникові знімки центру підготовки терористів на території російської Федерації.

Леагерь террористов на территории России / twitter.com/GeoffPyatt

«Ось знімки російського центру підготовки для сепаратистів поблизу кордону з Україною», -пише Пайєтт у своєму Twitter.

Нагадаємо, сьогодні прем'єр України Арсеній Яценюк заявив, що Росія безпосередньо причетна до фінансування тероризму на території України.

Представники України також неодноразово акцентували увагу на тому, що Росія проводить підготовку бойовиків на тренувальних баз на території РФ.

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