Посол США опублікував супутникові фото центру підготовки терористів в РФ

«Ось знімки російського центру підготовки для сепаратистів поблизу кордону з Україною», -пише Пайєтт у своєму Twitter.

Нагадаємо, сьогодні прем'єр України Арсеній Яценюк заявив, що Росія безпосередньо причетна до фінансування тероризму на території України.

Представники України також неодноразово акцентували увагу на тому, що Росія проводить підготовку бойовиків на тренувальних баз на території РФ.