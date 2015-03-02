Хілларі Клінтон планує балотуватися на пост президента США - ЗМІ

Про це повідомляє Wall Street Journal з посиланням на її спонсорів передвиборчої кампанії, передає Лента.ру.

За даними видання, Клінтон повідомила спонсорів Демократичної партії про те, що почне участь в президентській гонці раніше, ніж очікувалося. Завдяки цьому, вона зможе швидше приступити до збору коштів. За даними джерел, фонд кампанії повинен скласти більше мільярда доларів.

Читайте такожКлінтон вважає Путіна жорстким, але "тонкошкірим" лідеромОфіційно колишня перша леді поки не оголошувала про намір балотуватися на пост глави держави, однак у вересні 2014 року натякнула на свою участь у президентських виборах 2016 року. У 2008 році Клінтон вже брала участь у президентській кампанії і була основним конкурентом Барака Обами всередині партії.

У той же час, в листопаді минулого року чинний президент США Барак Обама заявив, що Клінтон вийде «чудовий президент».