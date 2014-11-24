Обама: з Хілларі Клінтон вийде прекрасний президент

Обама похвалив Клінтон і назвав її конкурентоспроможним кандидатом з прекрасним майбутнім, повідомляє РИА Новости з посиланням на The Hill.

"Якщо вона прийме рішення вступити в президентську гонку, вона зможе стати конкурентоспроможним кандидатом, і, я думаю, вона буде прекрасним президентом", - вважає глава держави.

Крім того, Обама високо оцінив роботу Клінтон в держапараті, назвавши її "видатним держсекретарем" і "справжнім другом".

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Він також зазначив, що його позитивні відгуки про Хілларі Клінтон не варто сприймати як стовідсоткову гарантію того, що колишній держсекретар буде балотуватися на пост глави держави на найближчих президентських виборах.

"Я не хочу випереджати події, вона ще не анонсувала свою участь у передвиборній кампанії", - підкреслив президент.

Барак Обама також додав, що всередині Демократичної партії США є і ряд інших кандидатів, здатних зайняти перший пост в державі, але не назвав їхніх імен.

"Я зацікавлений в тому, щоб мій наступник був саме з Демократичної партії. Я буду робити все, що від мене залежить, щоб будь-хто з представників демократів, які висунули свою кандидатуру на пост президента, виявився успішним", - заявив глава держави.