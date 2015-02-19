Іран не зняв усіх підозр щодо створення ядерної зброї

Про це повідомили в Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ), передає радіо "Свобода".

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В звіті МАГАТЕ йдеться про розслідування, яке ведуть в агентстві з приводу ймовірності, що Іран у минулому працював над створенням ядерної зброї. Це розслідування мало бути завершене до кінця серпня 2014 року.

Звіт оприлюднили у штаб-квартирі агентства у Відні з наближенням останнього терміну в березні, визначеного як час досягти постійної політичної домовленості між світовою спільнотою й Іраном щодо його суперечливої ядерної програми. Остаточну домовленість, із технічними подробицями, мають укласти до кінця червня. Ці переговори ведуть із Тегераном шість провідних держав світу. При цьому вони наголошують, що така домовленість неможлива без позитивного висновку МАГАТЕ.

МАГАТЕ намагається з’ясувати декілька моментів ядерної програми Ірану, який, як підозрюють у світі, намагається чи намагався таємно створити ядерну зброю. Іран заперечує це, але доказів суто мирного, як він заявляє, характеру його ядерної програми досі так і не надав.