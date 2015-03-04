США проти поїздок вагітних іноземок за громадянством

Згідно із законодавством США, дитина, яка народилася на території країни, має право на отримання американського громадянства. Тому іноземки, які бажають, щоб у дитини було американське громадянство, приїжджають народжувати у США, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Офіційних даних про кількість вагітних жінок, які приїхали в США виключно з метою отримання громадянства для дитини, немає. За даними місцевої влади, тільки в одному районі Каліфорнії - Orange County - за два останніх роки народилося понад 400 дітей іноземок, які приїхали в США тільки на час пологів.

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Більшість таких "туристок" - з Китаю, заявляє влада Каліфорнії. За даними слідчих, жінкам доводиться платити незаконній мережі за сприяння в організації поїздки до США від 15 до 50 тисяч доларів.