ЗМІ: У Росії затриманий губернатор Сахаліну

Про це повідомляє РСН з посиланням на пасажирів рейсу SU 1743 з Сахаліну до Москви, на якому везли закутого в наручники губернатора.

За їх словами, поліцейські ніяк не пояснили ситуацію, а губернатор поводився спокійно.

Олександра Хорошавіна затримали оперативники о 5.00 ранку за місцевим часом в його апартаментах, повідомило джерело, близьке до слідства. Голову області затримали під час перевірки, яку проводить УФСБ і слідчі органи щодо низки міністерств і відомств регіону. Він затриманий на 72 години, зазначило джерело.

Читайте такожБойовик з Сахаліну: російська армія на Донбасі воює під прикриттям "ополченців"Як повідомили в уряді регіону, зараз вирішується питання про призначення виконувача обов'язків керівника регіону. Всі заходи, заплановані на сьогодні, пройдуть у відповідності з планами, уряд працює в штатному режимі, зазначили там.

Напередодні в будинку уряду Сахалінської області повинна була пройти зустріч губернатора Хорошавіна з місцевими письменниками. Однак присутніх вигнали з будівлі співробітники правоохоронних органів, які прибули проводити обшуки.