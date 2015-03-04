Активність вулкана в Чилі пішла на спад (фоторепортаж)

У Чилі активність вулкана Вільярріка пішла на спад. Про це повідомила у вівторок глава держави Мішель Бачелет, яка облетіла на вертольоті постраждалі райони, передає ТАСС.

Президент заявила, що "вулкан заспокоївся", проте триває постійний моніторинг його активності, а також зберігається максимальний рівень тривоги для населення в радіусі 10 км. Глава держави також зазначила, що уряд надасть допомогу аграріям, які постраждали від стихії.

Після виверження вулкана, яке почалося в минулий понеділок, були евакуйовані близько 3,5 тис місцевих жителів і туристів. Однак деякі з них вже почали повертатися в свої будинки і готелі.

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За інформацією влади виверження вулкана Вільярріка викликало танення покриваючого його льоду, що призвело до розливів кількох річок. Майже 200 людей опинилися відрізаними від зовнішнього світу в результаті руйнування двох мостів сильними потоками води. Директор національної геологічної служби Родріго Альварес закликав місцевих жителів і особливо туристів проявляти обережність і не наближатися до вулкану.

Довідка. Вулкан Вільярріка висотою 2847 метрів, розташований приблизно в 775 км на південь від столиці країни Сантьяго - один із двох найбільш активних в Південній Америці. Раніше він вивергався в 1964, 1971 і 2000 роках.