Авто зі справи про вбивство Нємцова виявилося машиною відомчої охорони
Розшукуваний у справі про вбивство російського опозиціонера Бориса Нємцова автомобіль Ford належить відомчій охороні, федерального державного унітарного підприємства (ФДУП).
Про це пише Новий час з посиланням на прес-службу міністерства фінансів Росії.
Зазначається, що підприємство (ФДУП), якому належить авто, обслуговує Мінфін, Гознак і ряд інших відомств Російської Федерації.
"Автомобіль Ford, про який йде мова, не належить міністерству фінансів", - заявили в прес-службі міністерства фінансів Росії.
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Крім того, в прес-службі фінансового відомства РФ запевняють, що коли машина ФГУП їхала по мосту, де сталося вбивство, там вже була патрульна машина і співробітники правоохоронних органів.
Як повідомляв УНІАН, за відеозаписів з камер спостереження, на Великому Москворецком мосту, де був застрелений Нємцов, в момент злочину перебували два Ford Focus і один Ford Mondeo білого кольору.
У той же час свідки злочину розповіли, що у машини, з якої стріляли у Нємцова, не було номерних знаків.
Нємцов був убитий в Москві 28 лютого.