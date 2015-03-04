Авто зі справи про вбивство Нємцова виявилося машиною відомчої охорони

Про це пише Новий час з посиланням на прес-службу міністерства фінансів Росії.

Зазначається, що підприємство (ФДУП), якому належить авто, обслуговує Мінфін, Гознак і ряд інших відомств Російської Федерації.

"Автомобіль Ford, про який йде мова, не належить міністерству фінансів", - заявили в прес-службі міністерства фінансів Росії.

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Крім того, в прес-службі фінансового відомства РФ запевняють, що коли машина ФГУП їхала по мосту, де сталося вбивство, там вже була патрульна машина і співробітники правоохоронних органів.

Як повідомляв УНІАН, за відеозаписів з камер спостереження, на Великому Москворецком мосту, де був застрелений Нємцов, в момент злочину перебували два Ford Focus і один Ford Mondeo білого кольору.

У той же час свідки злочину розповіли, що у машини, з якої стріляли у Нємцова, не було номерних знаків.

Нємцов був убитий в Москві 28 лютого.