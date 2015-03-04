Нові санкції проти РФ перебувають у процесі підготовки – Могеріні

Європейський Союз продовжує підготовку нових санкцій проти Росії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні сказала журналістам.

«Це в процесі. Ми постійно працюємо над цим. Після атаки в Маріуполі ми вирішили, що міністри закордонних справ продовжать цю роботу», - сказала вона.

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Могеріні наголосила, що Євросоюз також фокусується на тому, як можна допомогти, щоб Мінські домовленості були виконані. «Наша поточна оцінка (виконання) не є позитивною і не є негативною. Цілком очевидно, що ситуація на місцях за останні дні була більш спокійною, ніж раніше, але ще є порушення режиму припинення вогню, а спостерігачі від ОБСЄ не могли контролювати виведення важкого озброєння», - деталізувала вона.

За словами Могеріні, ситуація в Україні та виконання Мінських домовленостей будуть предметом обговорення на неформальному засіданні міністрів закордонних справ країн ЄС у п’ятницю, 6 березня, в Ризі, а також 16 березня на засіданні Ради ЄС із закордонних справ для того, щоб підготувати саміт Євросоюзу.