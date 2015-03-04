Міністри фінансів G7 вітають прийняття економічних реформ в Україні

Про це йдеться в заяві міністрів фінансів G7, пише Росбалт

"Прийняття пакету законодавчих актів означає значний прогрес на шляху до реалізації попередніх заходів (prior actions) згідно з новою програмою економічних реформ, яка буде підтримана новою чотирирічною програмою "Механізм розширеного фінансування" (EFF) МВФ", - наголошується в заяві.

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Згідно з заявою, країни "великої сімки" сподіваються на позитивне рішення ради директорів МВФ у найближчі дні щодо українського питання.