Міністри фінансів G7 вітають прийняття економічних реформ в Україні
23:43, 04 березня 2015Світ
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Міністри фінансів країн "Великої сімки" і єврокомісар з економічних і фінансових питань вітають заходи української влади, зокрема прийняті Радою 2 березня поправки до бюджету і пакет економічних реформ.
Міністри фінансів G7 вітають прийняття економічних реформ в Україн / minfin.com.ua
Про це йдеться в заяві міністрів фінансів G7, пише Росбалт
"Прийняття пакету законодавчих актів означає значний прогрес на шляху до реалізації попередніх заходів (prior actions) згідно з новою програмою економічних реформ, яка буде підтримана новою чотирирічною програмою "Механізм розширеного фінансування" (EFF) МВФ", - наголошується в заяві.
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Згідно з заявою, країни "великої сімки" сподіваються на позитивне рішення ради директорів МВФ у найближчі дні щодо українського питання.
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