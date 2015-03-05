Маршал сейму Польщі запропонував депутатам вчитися воювати

Таку заяву зробив маршал польського Сейму Радек Сікорський, передає Бі-бі-сі. У травні депутати молодші 50 років зможуть пройти базовий курс військової підготовки на армійському стрільбищі.

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Польща нещодавно прийняла нову стратегію національної безпеки, в якій говориться, що країна стикається з військовою загрозою, а Росія названа агресором.

За словами Радека Сікорського, військова підготовка стане знаком для молодих поляків, що настала пора готуватися до оборони країни.

У Польщі існують побоювання, що збройний конфлікт в сусідній Україні може поширитися на інші країни.