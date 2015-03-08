Саудівська Аравія стала світовим лідером по закупівлях зброї

Ця країна обійшла попереднього лідера - Індію, передає Бі-бі-сі. За даними, які містяться в доповіді американської компанії IHS, на третьому місці в цьому списку знаходиться Китай, який займав у 2013 році п'яту позицію.

Читайте такожСаудівська Аравія будує 960-кілометрову стіну на кордоні з Іраком У документі йдеться про загальне зростання військових витрат у світі на 13%, обумовлене, на думку авторів, закупівлями військової авіації країнами, що розвиваються і нестабільністю на Близькому Сході та в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

США, згідно з доповіддю, залишаються провідним експортером зброї. За ними йдуть Росія і Франція.