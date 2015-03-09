ЗМІ: У Франції затримали чотирьох підозрюваних у справі про теракти в Парижі

Французька поліція затримала чотирьох підозрюваних у причетності до організації терактів в Парижі, повідомляє в понеділок агентство Франс Прес з посиланням на джерело у правоохоронних органах, передає РИА Новости.

На початку січня у Франції відбулася низка терактів і ПП, вона почалася з нападу на редакцію журналу Charlie Hebdo, який друкував карикатури на мусульманського пророка Мухаммеда. За три дні загинули 17 осіб, у тому числі троє поліцейських.

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Співрозмовник агентства повідомив, що затримані входили в оточення 32-річного Амеди Кулібалі, який захопив заручників в паризькому супермаркеті кошерних продуктів. Зловмисник був ліквідований при штурмі магазину поліцією.

За даними газети Figaro, серед затриманих Амар Р. (Amar R.) - родич знищеного терориста. Він був затриманий ще 23 січня, але слідчі все ще не допитували його в рамках справи про паризьких теракти. Допит чекає і його подругу - співробітницю жандармерії, яка сталися після нападів переглядала службові файли, щоб виявити інформацію про свого партнера, відзначає видання.