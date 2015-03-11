Рішення про продовження санкцій проти РФ буде прийнято у червні - Туск

Про це заявив у Вашингтоні голова Євроради Дональд Туск, пише РІА Новости Україна.

Глава Євроради перебуває у США з дводенним візитом. На прес-конференції у Вашингтоні для польських журналістів Туск сказав, що Євросоюз не готовий сьогодні на посилення санкцій проти РФ, оскільки в Європі немає єдиної точки зору.

"Мої зусилля спрямовані на утримання санкцій. В Європі переважає думка, що рішення про практичне продовження санкцій повинно бути прийнято у червні (на саміті ЄС). Це позиція декількох держав. Деякі країни вважають, що це (рішення) повинно бути прийнято в березні", - сказав Туск.

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За словами глави Євроради, в питанні санкцій проти РФ "мінімум, який задовольнить також Вашингтон, це тверда позиція, яка попереджає (Росію), що санкції збережуться у разі порушення мінських домовленостей і в разі, якщо вони не будуть реалізовуватися".

"Це я в стані реалізувати на найближчому засіданні Євроради, чи вдасться щось більше - побачимо", - сказав Туск.