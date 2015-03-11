Швеція не буде продовжувати військовий договір з Саудівською Аравією
07:26, 11 березня 2015Світ
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Уряд Швеції не продовжить дію договору про військове співробітництво з Саудівською Аравією через систематичні порушення Ер-Ріядом прав людини.
Швеція припиняє поставки зброї Саудівській Аравії / flickr.com/gwester
Про це повідомив прем'єр-міністр країни Стефан Левен, передає Бі-бі-сі. Один з пунктів договору - постачання шведського озброєння Саудівській Аравії на мільйони доларів. Термін дії договору закінчується в травні.
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Раніше міністр закордонних справ Швеції Маргот Вальстрем виступила з критикою щодо ситуації із захистом прав жінок в Саудівській Аравії. Вона також засудила дії влади щодо блогера Раіфа Бадаві, який був засуджений до 10 років ув'язнення і публічного побиття за "образу ісламу".
Маргот Вальстрем також звинуватила владу Саудівської Аравії у зриві її виступу на зустрічі країн-членів Ліги арабських держав.
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