Елтон Джон допоможе Хілларі Клінтон матеріально

Знаменитий співак і композитор Елтон Джон має намір підтримати сенатора-демократа Хілларі Клінтон у президентській гонці.

У квітні 2008 року він дасть сольний концерт в «Радіо Сіті Мюзік Холл» в Нью-Йорку. Всі зароблені кошти підуть на користь виборчої кампанії Клінтон.

Концерт називатиметься «Елтон і Хілларі: Лише один вечір». Для Елтона це буде перший виступ в Нью-Йорку без супроводу групи музикантів. Останнє таке сольне шоу він влаштовував у «Медісон Сквер Гарден» в жовтні 2000 року.

Елтон Джон каже, що вірить у те, що робить Хілларі Клінтон. Тому всіляко підтримує її кандидатуру.

Найдорожчий квиток на концерт коштуватиме 125 доларів. Квитки у продажу з`являться вже в середу, 19 березня.

Правда.ру