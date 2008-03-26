Елтон Джон допоможе Хілларі Клінтон матеріально
09:06, 26 березня 2008Світ
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«Елтон і Хілларі: Лише один вечір»
Знаменитий співак і композитор Елтон Джон має намір підтримати сенатора-демократа Хілларі Клінтон у президентській гонці.
У квітні 2008 року він дасть сольний концерт в «Радіо Сіті Мюзік Холл» в Нью-Йорку. Всі зароблені кошти підуть на користь виборчої кампанії Клінтон.
Концерт називатиметься «Елтон і Хілларі: Лише один вечір». Для Елтона це буде перший виступ в Нью-Йорку без супроводу групи музикантів. Останнє таке сольне шоу він влаштовував у «Медісон Сквер Гарден» в жовтні 2000 року.
Елтон Джон каже, що вірить у те, що робить Хілларі Клінтон. Тому всіляко підтримує її кандидатуру.
Найдорожчий квиток на концерт коштуватиме 125 доларів. Квитки у продажу з`являться вже в середу, 19 березня.
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