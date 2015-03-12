У Британії схвалено заборону брендингу на сигаретах

Передбачається, що з 2016 року всі сигаретні пачки у Великобританії будуть виглядати однаково, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Сигарети всіх марок будуть продаватися в однакових пачках коричневого кольору з написами і зображеннями, що попереджають про шкоду куріння.

Темний колір, за задумом уряду, виглядає менш привабливо, ніж білий, і сам по собі попереджає про небезпеку. Однак це рішення ще має схвалити Палата лордів.

У 2011 році уряд оголосив, що має намір стандартизувати вид сигаретних пачок, проте міністри прохолодно сприйняли цю новину, очікуючи протистояння тютюнових компаній. Але в новому дослідженні, складеному педіатром сером Сирілом Чантлером, говорилося про те, що зміна упаковки спричинить за собою скромне, але істотне зменшення кількості курців.

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Більше 600 дітей у віці від 11 до 15 років кожен день викурюють першу сигарету в житті. Це понад 200 тисяч дітей в рік. В звіті говорилося, що їх число може бути зменшено на скромні 2% - однак це означає, що в країні буде на чотири тисячі курців менше.

Прихильники реформи кажуть, що це "найбільша реформа, що стосується здоров'я нації".

Проте Асоціація виробників тютюнової продукції стверджує, що не існує достатніх підтверджень того, що така політика буде ефективною. Один з тютюнових виробників - компанія Philip Morris - обіцяла подати в суд на Британію, якщо та прийме новий антитютюновий закон.