На акції протесту в американському Фергюсоне поранені двоє поліцейських
08:54, 12 березня 2015Світ
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З міста Фергюсон в американському штаті Міссурі повідомляють про стрілянину в ході акції протесту біля місцевого департаменту поліції.
REUTERS
Місцеві ЗМІ пишуть про те, що поранено двох поліцейських. Один з очевидців підтвердив Бі-бі-сі, що бачив закривавлених офіцерів.
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Раніше стало відомо про те, що шеф поліції Фергюсона Томас Джексон подав у відставку після публікації доповіді федеральної влади про поширення расової упередженості у діяльності поліції.
У штаті поліції працюють всього троє чорношкірих співробітників при тому, що абсолютна більшість жителів в місті з населенням 21 тис. осіб - темношкірі.
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