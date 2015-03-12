На акції протесту в американському Фергюсоне поранені двоє поліцейських

Місцеві ЗМІ пишуть про те, що поранено двох поліцейських. Один з очевидців підтвердив Бі-бі-сі, що бачив закривавлених офіцерів.

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Раніше стало відомо про те, що шеф поліції Фергюсона Томас Джексон подав у відставку після публікації доповіді федеральної влади про поширення расової упередженості у діяльності поліції.

У штаті поліції працюють всього троє чорношкірих співробітників при тому, що абсолютна більшість жителів в місті з населенням 21 тис. осіб - темношкірі.