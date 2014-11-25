У Фергюсоні тривають протести, поліція повідомляє про вандалізм, підпали і стрільбу

Шеф поліції Сент-Луїса Джон Белмар повідомив на прес-конференції, що минула ніч стала найгіршою ніччю заворушень і зіткнень, передає Російська служба BBC.

Протягом ночі, за повідомленням поліції, постійно було чути стрілянину - було здійснено не менше 150 пострілів, однак поліцейські кажуть, що вони не стріляли у протестувальників.

Повідомляється про випадки вандалізму, мародерства і підпалів.

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Поліцейським довелося застосувати сльозогінний газ для розгону протестувальників.

Федеральне управління авіації США скасувало деякі рейси у міжнародний аеропорт Сент-Луїса в зв'язку із заворушеннями у Фергюсоні.

Наразі, як повідомляють американські ЗМІ, мова йде лише про скасування рейсів, що прибувають у Сент-Луїс.

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Сім'я Майкла Брауна висловила "глибоке розчарування тим, що вбивця нашої дитини не буде відповідати за свої дії".

Президент США Барак Обама закликав мирно протестувати незгодних з рішенням журі присяжних, а поліцію - поводити себе стримано.

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Обвинувач Роберт Маккалак, що огоглошував вердикт, заявив, що не було знайдено доказів того, що поліцейський вистрілив у спину підлітка.

Нагадаємо, Майкл Браун був застрелений Дарреном Вілсоном після суперечки у Фергюсоні, передмісті Сент-Луїса, населеному в основному чорношкірими.

Поліцейський вистрілив у юнака 12 разів. Шеф поліції Фергюсона раніше вибачився перед сім'єю Майкла Брауна. Багато чорношкірих активістів говорили, що Браун не чинив опору, і звинувачували поліцію Фергюсона у расизмі і жорстокості.

Маккалак наголосив, що в завдання присяжних входило відокремити правду від вимислу, і що заяви деяких свідків не відповідають зафіксованим фактам.

Після оголошення вердикту перед будівлею поліцейського управління мати Брауна розплакалася, а люди з натовпу, що зібрався, почали кидати в поліцейських різні предмети.

Незабаром після цього пролунали постріли, і натовп кинувся трощити поліцейські машини. Поліція застосувала сльозогінний газ для розгону натовпу. Учасники акції також підпалили і розграбували декілька будівель і тимчасово перегородили шосе.

Раніше в понеділок губернатор американського штату Міссурі Джей Ніксон закликав жителів штату до терпимості, поваги і стриманості.

Минулого тижня він оголосив про введення режиму надзвичайного стану у штаті на 30 днів. У передмісті Сент-Луїса школи у вівторок працювати не будуть.