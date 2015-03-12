Для миру в Європі необхідне виконання Мінських домовленостей – прем’єр Франції

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це Вальс сказав сьогодні у Варшаві.

"Ми хочемо, аби угода, яка була підписана у Мінську, була реалізована, а саме: аби мало місце зупинення воєнних дій та роззброєння", - сказав він.

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"Кожен повинен виконувати домовленості. Це необхідно для безпеки та миру в Європі", - наголосив прем'єр Франції. За його словами, влада Франції надає велику вагу тому, щоб ця угода виконувалась.

Вальс зазначив, що Франція розуміє занепокоєння Польщі та країн Балтії ситуацією в Україні, але закликає уникати кроків, які б поширили конфлікт на весь континент.

"Ми хочемо уникнути того, аби війна за кілька сотень кілометрів від кордонів ЄС переросла у драматичний конфлікт", - сказав Вальс.

На його думку, зараз треба використовувати "логіку миру" замість "логіки війни".