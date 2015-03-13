В Альпах при аварійній посадці літак зачепив гвинтом лижницю

Невеликий аероплан не зміг набрати висоту після зльоту і пішов на вимушену посадку, передає Бі-бі-сі. Він дивом не зачепив групу школярів, уникнув зіткнення з лінією фунікулера і зміг перелетіти через ліс.

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Пілот посадив його на схил гори, але під літак потрапила лижниця. Пропелер, що обертається, завдав їй серйозні пошкодження.

Це сталося на курорті Аворіа. Місцеві рятувальники сказали, що уникнути великої кількості жертв вдалося лише дивом.