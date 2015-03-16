У Росії заарештували власника торгового центру, в якому під час пожежі загинуло 17 людей

Його підозрюють у порушенні вимог пожежної безпеки, зловживанні повноваженнями і підробці документів, передає Радіо Свобода.

Раніше у російській республіці Татарстан правоохоронці затримали директора фірми-орендаря згорілого торгового центру Гусейна Гахраманова і його заступника Миколу Каєкіна. Суд заарештував його до 11 травня.

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У справі про пожежу у торговому центрі проходить також мільярдер Олексій Сьомін, голова ради директорів компанії-власника згорілої будівлі. Він перебуває у Франції. Прес-секретар організації повідомила, що Сьомін не визнає провину і не збирається приїжджати до Росії.

Про те, що Слідчий комітет Росії порушив кримінальні справи щодо Хайрулліна і Сьоміна, стало відомо 15 березня. Слідчі вважають, що підозрювані порушили вимоги пожежної безпеки під час реконструкції належної їм будівлі, у якій був торговий центр.

Внаслідок пожежі у казанському торговому центрі 11 березня загинули 17 людей. Розбір завалів триває.