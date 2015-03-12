Рятувальники шукають 25 зниклих після пожежі в торговому центрі в Казані
13:55, 12 березня 2015Світ
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Рятувальники шукають 25 людей, які можуть перебувати під завалами після пожежі в торговому центрі у російському місті Казань.
В Казані горів торговий центр / ntv.ru
За даними влади, 5 людей загинули, ще 55 людей були серйозно поранені, серед них – двоє поліцейських і двоє рятувальників, повідомляє радіо "Свобода".
В результаті пожежі в одному з найбільших торгових центрів Казані, яка сталась 11 березня, частина триповерхової будівлі обвалилася.
За основною версією МНС Росії, причиною пожежі стала електротехнічна несправність.
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