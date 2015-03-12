Рятувальники шукають 25 зниклих після пожежі в торговому центрі в Казані

За даними влади, 5 людей загинули, ще 55 людей були серйозно поранені, серед них – двоє поліцейських і двоє рятувальників, повідомляє радіо "Свобода".

В результаті пожежі в одному з найбільших торгових центрів Казані, яка сталась 11 березня, частина триповерхової будівлі обвалилася.

За основною версією МНС Росії, причиною пожежі стала електротехнічна несправність.