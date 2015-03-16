Зізнання Путіна про анексію Криму та ядерну зброю не залишаться поза увагою ЄС – Лінкявічюс
Глава МЗС Литви наголосив, що слова президента РФ - ще один аргумент на користь того, що ЄС має продовжувати політику санкцій.
Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс переконаний, що зізнання президента РФ Путіна стосовно анексії Криму та готовність використати ядерну зброю не залишаться поза увагою лідерів Євросоюзу на майбутньому саміті 19 – 20 березня у Брюсселі.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він сказав журналістам.
”Це знайде своє відображення. Навіть у темні дні холодної війни не було таких думок (щодо ядерної зброї). Такі факти не залишаться без уваги”, - сказав Лінкявічюс.
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За словами міністра, зізнання Путіна про те, що він віддав наказ анексувати Крим, його не здивувало.
”Те зізнання, що Крим був взятий за наказом керівництва Російської Федерації, а не у зв`язку з причинами, які називалися раніше, пропустити неможливо. Це ще один аргумент на користь того, що ми повинні продовжувати політику санкцій, вимагати від РФ поважати норми міжнародного права. Це неприйнятно”, - заявив Лінкявічус.