У Франції пропонують заборонити працювати занадто худим моделям

Депутат національних зборів Франції від соціалістичної партії Олів'є Веран (Olivier Véran) запропонував заборонити працювати моделям, які страждають на анорексію. Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на The Local.

Законодавець закликав внести відповідні поправки в проект реформи охорони здоров'я, який підготувало МОЗ країни.

Веран, який за сумісництвом працює невропатологом в університетській лікарні міста Гренобль, закликав заборонити моделям із низьким індексом маси тіла працювати, щоб відбити будь-яке бажання «прославляти анорексію». Він додав, що вважає необхідним введення довідок для манекенниць, де б фіксувалася їхня вага.

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Роботодавців, які наймають занадто худих моделей, Веран запропонував штрафувати на суму в 75 тисяч євро і відправляти до в'язниці - терміном до шести місяців.

Крім того, законодавець запропонував заборонити веб-сайти, автори яких схиляють дівчат до надмірної худорби, кажучи, що це красиво. Веран заявив, що у Франції від анорексії страждає близько 40 тисяч осіб, 90 відсотків з яких складають підлітки.