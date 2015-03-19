Пєсков: Проблеми кримських татар не існує

Про це заявив журналістам прес-секретар президента Дмитро Пєсков, пише РИА Новости.

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"Окремо як такої не існує проблеми кримських татар. ...Немає ніякого поділу жителів Криму на татар і нетатар. Вони всі користуються абсолютно однаковими правами. І якщо вони відчувають якісь проблеми, пов'язані з економічним життям, функціонуванням банківських структур і т. д., це ті самі проблеми, з якими стикаються жителі всього півострова. І всі ці проблеми обговорювалися сьогодні на нараді",- сказав Пєсков журналістам.