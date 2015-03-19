У Швеції в результаті стрілянини у ресторані загинули дві людини

Про це повідомляє Газета.Ru з посиланням на Express.

В результаті події загинули дві людини, ще вісім поранені.

За словами очевидців, чоловіки з автоматами Калашникова увірвалися в ресторан в момент трансляції футбольного матчу.

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Зазначається, що цей злочин, скоріше за все, пов'язаний з активізацією злочинної діяльності в окрузі і не є терористичним актом.